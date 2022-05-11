Demet Akalın Ersay Üner’e ‘Nankör’ deyip aldığı hediyeyi hatırlattı

Şarkıcı Demet Akalın, Aleyna Tilki'ye laf attı. Araya giren Ersay Üner, Demet Akalın'ın üslubunu eleştirdi. Duruma bozulan Demet Akalın, Ersay Üner'e geçmişte aldığı hediyeyi hatırlatıp "Nankör" dedi.

Sozcu.com.tr

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Trabzon’daki şampiyonluk kutlamalarında Demet Akalın’ın ‘Kulüp’ şarkısıyla eğlenen taraftarların videosu dünyada çok ses getirmişti. FIFA bile bu görüntüleri paylaşmıştı.

“ÖNEMLİ OLAN DON DEĞİL ŞARKIYMIŞ”

Akalın “Telif iste” diyen takipçisine “Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış” diye cevap verdi.

Demet Akalın’ın bu cevabının ardından müzisyen Ersay Üner’den Aleyna Tilki’ye destek geldi.

Üner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Edis ve Aleyna ikisi de 20’li yaşlarda ülkelerinde önemli işlere imza attı. Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabii ki olacak ama üslup ve saygı önemli” diyerek Akalın’ın üslubunu eleştirdi.

“NANKÖR”

Bu eleştirinin ardından Demet Akalın da daha önce Üner’e aldığı aracın fotoğrafını Instagram’da paylaşarak “Bazısına kapısına çektik ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü yok canım? Bir kere de bilme, koca sözü dinleyeceksin. Anam insan sarrafısın minik” diyerek Okan Kurt’un kendisini o dönemde uyardığını söyledi.