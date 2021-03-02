Demet Akalın’dan “Bebek plasentası yedi” iddiasına cevap: “Kelle paçayı zor yedim”

Demet Akalın, ‘Bebek plasentası yiyerek gençleşti’ iddialarına ilginç cevap verdi: “Ben kelle paçayı zor yedim.”

Hakkında sık sık estetik iddiaları ortaya atılan Demet Akalın bu defa söylenenlere çok sinirlendi.

Demet Akalın ‘Bebek plasentası yiyerek gençleşti’ iddialarına sosyal medya hesabından sert sözlerle yalanladı.

“CİLT BAKIMINI EVDE YAPIYORUM”

Akalın Instagram’da paylaştığı hikayede şunları söyledi:

“Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. “Bebek bir şeyi mi yiyorsun?” diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun… Kafayı mı yediniz… Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin.

“Bunu yapan tahmin ettiğim kişiyse Allah seni zaten benzetmiş de ne diyeyim sana bilmiyorum. Allah’ın cezası.”

46 yaşındaki güzel oyuncu Eva Longoria’nın genç görünmesinin sırrını, her gün kullandığı plasenta içerikli kremlere borçlu olduğunu söylüyor. Cilt yenileme özelliği olduğu iddia edilen plasentalı kremlerin ücreti ise oldukça pahalı.

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