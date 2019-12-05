Demet Akalın’dan ‘Doğa Koleji’ protestolarına destek

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji'nde aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başladı. İstanbul ve Ankara'daki birçok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep ediyor. Seslerini duyurmak adına sosyal medya üzerinden de örgütlenen öğretmenler bu kolejde çocuklarını okutan ünlü isimlerin de desteğini istedi.

DEMET AKALIN’DAN ÇAĞRIYA YANIT GELDİ

Dobra kişiliği ve lafını esirgemeyen duruşuyla takdir toplayan Demet Akalın, öğretmenlerin bu isyanına kulaklarını kapatmadı ve onların boykotuna sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla destek verdi. Kızını Doğa Koleji’nin Acarkent kampüsüne gönderen Akalın, burada yaşanan protesto görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Akalın, maaşını alamayan öğretmenlere desteğini şu sözlerle gösterdi:

“3 aydır maaşlarını alamayan tüm öğretmenlerin arkasındayız! ‘Sıkıntı yok bizim okulda’ deyip durdunuz ama yazık günahtır! Her sabah hiç belli etmeyen güleryüzleriyle yine de minikleri karşıladılar…”