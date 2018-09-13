Demet Akalın’dan ilk açıklama

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Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 10 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira’nın velayeti anneye verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. Boşanma sonrası Akalın ertesi gün akşam üzeri Antalya’ya konsere uçtu. Havaalanı VİP kapısına kendi aracı ile gelen akalın karşısında gazetecileri görünce gülerek “ne işiniz var burada” diyerek içeri geçti.

Girişte karşılaştığı Metin Arolat ile bir birlerine sarıldıktan sonra bekleme salonuna geçen Akalın, burada “Zor bir süreç. Bu dönemde dört elle işime ve kızıma sarılacağım. Beni onlar toparlayacak” şeklinde konuştu.