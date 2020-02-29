Demet Akalın’dan Şeyma Subaşı’na ağır sözler

Şarkıcı Demet Akalın, İdlib'de verdiğimiz 33 şehit sonrasında Azerbaycan'dan gelen destek mesajını sosyal medya hesabına taşıdı. Akalın, hem bu mesaja teşekkür etti hem de üstü kapalı bir şekilde Şeyma Subaşı'na ağır bir göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve canını sıkan konulardaki tepkisini son derece sert bir şekilde vermekten geri durmayan Demet Akalın bu defa da Şeyma Subaşı’na ağır bir göndermede bulundu. 33 Şehit haberinin ardından ülke olarak yasa boğulduğumuzu söyleyen Akalın yaşanan bu trajedi sonrasında evde yemek yemeye bile utandığını söylerken sevgilisi Guido ile öpüşürken görüldüğü bir hikaye paylaşan Şeyma Subaşı’nı duyarsızlıkla suçladı. İşte Demet Akalın’ın o paylaşımı:

“Gel de bu Azerbeycan'a kurban olma… iyi ki tanıdığım güzel dostlar var orada. Biz evde yemek yemeye utanırken; öpüşürken, gezerken story atanlar var… Bugünki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı insanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim.

Ne acayip bir dünya hakikaten ya birilerinde ya kalp yok yada Mehmetçiğin adını çocukken bile duymadılar. Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı! Sizin Paris gezileriniz yada aşk hayatınız istemsiz keşfete düşüyor! Azıcık el insaf ya! Azıcık”