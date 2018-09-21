Demet Akalın’dan sonra Songül Karlı’nın da başı dertte

Yaklaşık beş yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde sona erdiren şarkıcı Songül Karlı, önceki gün spor hocası ile birlikte Bebek'te spor yaparken görüntülendi.

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Şarkıcı Songül Karlı, önceki gün spor hocası ile birlikte Bebek’te kameralara yansıdı.Demet Akalın’la aynı kaderi yaşadığı için zor günler geçirdiğini söyleyen Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün borçları yüzünden evinde hiçbir şey kalmadığını belirtti.

SONGÜL KARLI “ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Songül Karlı, “Çocuğumun bilgisayarına varana kadar her şeyimizi aldılar ve benim çocuğum okula başlayacak. Hatta en çok zoruma giden oğlumun gitarının haczedilmesiydi. Bu yaşadıklarımız normal şeyler değil. Alışmaya çalışıyoruz” dedi

ÖNCE DEMET AKALIN SONRA SONGÜL KARLI

Müzik camiasının iki ismin başı eski eşlerinin borçlarından dolayı dertte. Şarkıcı Demet Akalın’ın Okan Kurt’un borçlarından dolayı haciz gelmesinden sonra şimdi de Songül Karlı’ya eski eşi Metin Yüce’nin borçlarından dolayı icra geldi.

