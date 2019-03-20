Demet Akalın’dan yapımcısına sert mesaj!

Demet Akalın, ilk yayınlayan ve geçtiğimiz günlerde lansman konserinde beğeni toplayan Gökçe Bahadır'ı tebrik eden yapımcısı DMC Genel Müdürü Samsun Demir'e ateş püskürdü.

DMC’nin Genel Müdürü Samsun Demir, Instagram hesabından oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Gökçe Bahadır’ın ilk albümü ‘Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır’ın lansman konserini paylaştı. Demir, Bahadır’a şarkıcılık yolunda başarılar dilerken, “Müthiş ve çok eğlenceli bir konserdi” dedi.

“GERÇEKTEN PİŞMANIM”

Popçu Demet Akalın, bu gönderinin altına sert bir yorum yaptı. Akalın, “Daha bir tane albümü geliyor diye bir tane paylaşım yapmadın! Enteresansınız! Size para kazandıracağım için üzgünüm keşke feshetsek anlaşmamızı! Gerçekten pişmanım” sözleriyle Demir’e ateş püskürdü.