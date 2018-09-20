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Demet Evgar televizyon ve telefon olmadan yaşıyor!
Demet Evgar televizyon ve telefon olmadan yaşıyor!
Oyuncu Demet Evgar reklam yüzü olduğu bir markanın davetinde boy gösterdi. Evgar, sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Eylül 2018 - 08:03

Demet Evgar, “Yeni sezon başladı artık onun heyecanı var bende de. Tatil bitti artık koşuşturmaca başlıyor artık” dedi. İnternet dizilerinin artmasından da memnun olduğunu söyleyen Evgar, “Biz oyuncular internet dizilerinin artmasından çok memnunuz ama bizden çok yapımcıların internet dizilerine yönelmesi gerekiyor” dedi. Gündemden bir hayli uzak olduğunu da söyleyen başarılı oyuncu, “Evimde uzun yıllardır televizyon kullanmıyorum zaten. Son 2-3 aydır telefon da kullanmıyorum. Ben böyle çok mutluyum” dedi.

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