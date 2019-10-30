Demet Şener: Bir kadın için en önemli şey…

Ankara'dan misafirlerinin geldiğini birlikte yemek yedikten sonra yürüyüş yaptıklarını söyleyen Şener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğlu ile eşi Cenk Küpeli arasındaki uyum hakkında konuşan Şener “ Ömer Cenk'i çok seviyor , Cenk de çocukları çok seviyor. Karşılıklı iki insanın birbirlerine sevgi ve saygıları var en başından beri böyle olan bir şey bu” dedi. Basın mensuplarının ‘Cenk Bey romantik bir insan mıdır?’ sorusuna Şener “Kıymet veriyor tabiki bunu da bana çok güzel hissettiriyor bu da bir kadın için en önemli şey bence mutlu etmeyi ve sevgisini göstermeyi çok iyi biliyor” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİM CENK OLDU”

Yeni kıyafet markasını çıkaracağını söyleyen Demet Şener, bu konuda en büyük destekçisinin eşi Cenk Küpeli olduğunu söyledi ve ekledi “Benim kendi kıyafet markam çıkacak ve bu konuda cesaret veren kendisidir her konuda en büyük destekçim kendisidir. Cenk bana dedi ki “bunca zamandır sen her markanın tanıtımını yapıyorsun bunca yıldır tecrübelerin var” dedi. Ben de bunu kadınlara sunmak istedim inşallah beğenirler Ocak ayı gibi koleksiyonumuzu çıkartıyoruz çok heyecanlıyım” dedi. Röportajın ardından aile yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam ettiler.