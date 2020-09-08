Demet ve Alişan’ın ‘müziği bıraktı’ dediği Hakan Altun’dan video geldi

Hakan Altun müziği bıraktığına dair ortaya atılan iddialar sonrasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve müziği bıraktığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyleyerek gelecek planlarıyla ilgili bilgi verdi.

Her şey Alişan ve Demet Akalın’ın kısa bir süre önce başlayan programlarında yaptıkları bir sohbet üzerine başladı.

Programlarına corona virüsü günlerinde konuk bulamadıklarını söyleyen ikili, bazı müzisyenlere yaptıkları çağrılardan ‘müziği bıraktım’ şeklinde yanıtlar aldıklarını söyleyerek işin boyutun farklı bir yöne çekmişlerdi.

Konukların programlarına katılmamak adına bu tarz yalanlar söylediğini iddia eden ikilinin bu tepkileri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve günün en çok konuşulan haberlerinden biri oldu.

Hemen herkes Alişan ve Demet Akalın’ın kimden bahsettiğini merak ederken o şarkıcının Hakan Altun olduğu iddia edildi.

Altun da hemen ardından çektiği bir video ile Demet Akalın ve Alişan’ın kendisinden söz ettiklerini doğruladı ve müziği bıraktığı iddialarına son noktayı koydu.