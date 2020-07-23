Demi Lovato, müzisyen Max Ehrich ile nişanlandı

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, mart ayından beri birlikte olduğu müzisyen Max Ehrich ile nişanlandı. Lovato, bu mutlu haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demi Lovato, aktör ve müzisyen sevgilisi Max Ehrich ile nişanlandı. Ünlü şarkıcı, evlilik teklifini duygusal satırlarla Instagram hesabından paylaştı.

Lovato Instagram paylaşımında, “Seninle tanıştığım an sana aşık olduğumu biliyordum. Bunu yaşamamış birine açıklayamam. Hiçbir zaman ailem dışında biri tarafından beklentisiz bir şekilde sevilmemiştim. Kendim olmam dışında bana hiç baskı uygulamadım. Seninleyken en iyi halimde olmak istememi sağladın. Evlilikte elini tutmak gurur verici. Seninle bir aile kurmak için çok heyecanlıyım. Seni seviyorum, partnerim” notunu yazdı.

Lovato’nun nişan yüzüğündeki elmasın büyüklüğü ise görenleri şaşırttı. O anları fotoğraflayan Angelo Kritikos’a da teşekkürlerini sunan Lovato’nun bu paylaşımı kısa sürede bir milyon beğeniyi aştı.