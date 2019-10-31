Deniz Akkaya’dan eski program partneri Cengiz Semercioğlu’na sert sözler

Canlı yayınlanan programına kızı ve oğlunu çıkartan ve onlara Cumhuriyet Bayramı’yla ilgili fikirlerini soran Cengiz Semercioğlu hiç beklemediği bir yanıt almış ve büyük şaşkınlık yaşamıştı. Kızına “Cumhuriyet Bayramı için ne düşünüyorsun?” diye soran Semercioğlu, karşılığında aldığı “Cadılar Bayramını cumaya almasalardı iyi olurdu” cevabı üzerine şaşkına döndü. Yaşanan bu canlı yayın kazasının ardından Cengiz Semercioğlu’nu, kızına milli değerler eğitimini yeterince vermediği yönünde eleştiren çok sayıda yorum geldi.

BİR ELEŞTİRİ DE DENİZ AKKAYA’DAN…

Cengiz Semercioğlu’na tepki veren isimlerden biri de eski program partneri Deniz Akkaya oldu. Eski model gazetesindeki köşesinden başkaları için son derece sert yorumlarda bulunan ismin biraz da kendisine bakması gerektiğini söyleyerek şu satırları kaleme aldı: