Deniz Akkaya’yı sevindiren haber mahkemeden geldi

Yurtdışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine eski sevgilisi Deniz Akkaya'yı Aile Mahkemesi'ne şikayet etmişti. Akkaya’nın çocuğun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını talep etmişti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açtığ davada Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile yaşadığı birlikteliğinden 2009’da Ayşe adında bir çocuklarının olduğunu belirtmişti. Daha sonra ilişkilerinin bitmesi üzerine karşılıklı açılan davalarla hukuki sürecin devam ettiği belirten Önbilgin, velayeti kendisinde olmasa da çocuğun gelişiminde kendi söz hakkının bulunduğunu belirtmişti.

Önbilgin, İnstagram’da bir milyon takipçisi olan Deniz Akkaya'nın reklam ve ticari amaçlı mayo ve bikinilerle, küçük Ayşe’yi bikinili halde bir firmanın reklamlarında kullandığını ileri sürmüştü. Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medya hesabından yayınladığını iddia eden Önbilgin, kızının bu fotoğraflarına sosyal medyada tepki gösterildiğini, çocuğun menfaati için görsellerini sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını ve ticari amaçlı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ

Deniz Akkaya da mahkemede, “Efe Önbilgin çocuğumu ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Ben çocuğuma zarar verecek hiçbir şey yapmam. Çocuğum babasıyla konuşmak istiyor, ancak kendisine ulaşamıyoruz” demişti.

TANIK DİNLENMİŞTİ

Mahkemede Akkaya'nın aile dostu olarak dinlenen tanık, Deniz Akkaya’yı uzun yıllardır tanıdığını, Ayşe ile sürekli olarak görüştüklerini, Ayşe’nin bikinili fotoğraflarını internette gördüğünü ve Deniz Akkaya’nın ticari amaçlı kullandığını düşünmediğini dile getirmişti.

KARAR VERİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, Efe Önbilgin'in kızının fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılması ve önlenmesi talebini reddetti. Deniz Akkaya artık kızı Ayşe'nin fotoğraflarını sosyal medyadan kullanabilecek.