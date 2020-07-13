Deniz Bulutsuz 1992 yılında doğdu. Son dönemde Ozan Güven ile yaşadığı darp olayları ile gündeme gelen Deniz Bulutsuz'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki Deniz Bulutsuz kimdir? İşte Deniz Bulutsuz'un hayatı...

Ozan Güven tarafından fiziksel şiddete maruz kalan Deniz Bulutsuz, magazin basınında gündem olmaya devam ediyor. Yeni gelişmelerin gelmeye devam ettiği olayda şiddeti yaşayan Deniz Bulutsuz kimdir merak ediliyor.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.

NE OLMUŞTU?

Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki tanınmış oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven'in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu magazin camiasında konuşulanlar arasında.

Darp olayını soruşturan savcılığın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu uzmanı iki tarafın adli vaka raporlarını değerlendirdi. İstanbul Adli Tıp Şube Müdürü raporunda Ozan Güven’deki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokmadığını, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunu belirtti.

Oyuncu Ozan Güven hakkında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven'in ‘hakaret', ‘kasten yaralama' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 13,5 yıla kadar hapsi istendi.