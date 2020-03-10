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Deniz Çakır: Koş koş sarıl
Deniz Çakır: Koş koş sarıl
Oyuncu Deniz Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı samimi ve içten paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çakır, paylaşımını kendisine ait kelimelerle süslemeyi de unutmadı.
Magazin 10 Mart 2020 - 12:52

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan oyuncu Deniz Çakır, kendisine ait dizeleri ya da metinleriyle hayranlarının beğenisini kazanıyor. 2 milyona yakın takipçisini yaptığı paylaşımlarla özel hayatına da dahil eden oyuncu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda samimi ve içten bir hava estirdi.

Çakır paylaşımına şu satırları eklemeyi uygun gördü: “Mahal verme … gülümse ve geç.. bak ne güzel şeyler geçiyor zihinden bazı bazı… iyi insanlara koş koş sarıl, koş koş sarıl”

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