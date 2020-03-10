Deniz Çakır: Koş koş sarıl
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan oyuncu Deniz Çakır, kendisine ait dizeleri ya da metinleriyle hayranlarının beğenisini kazanıyor. 2 milyona yakın takipçisini yaptığı paylaşımlarla özel hayatına da dahil eden oyuncu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda samimi ve içten bir hava estirdi.
Çakır paylaşımına şu satırları eklemeyi uygun gördü: “Mahal verme … gülümse ve geç.. bak ne güzel şeyler geçiyor zihinden bazı bazı… iyi insanlara koş koş sarıl, koş koş sarıl”