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Deniz Seki, Selda Bağcan’ın doğum günü yemeğine katıldı
Deniz Seki, Selda Bağcan’ın doğum günü yemeğine katıldı
Bir süredir aile fertlerinin sağlık sorunlarıyla ilgilenen şarkıcı Deniz Seki, usta sanatçı Selda Bağcan'ın doğum günü yemeğine katılmak için Bodrum'a uçtu.
Magazin 19 Aralık 2019 - 09:29

Annesinin ve kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Deniz Seki, yılın son günlerine girerken bu sıkıntılı günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Yüzü gülmeye başlayan Seki, hem biraz kafa dağıtmak hem de Selda Bağcan’ın doğum gününü kutlamak için Bodrum’a uçtu.

DOĞUM GÜNÜ YEMEĞİ

Yalıkavak’taki bir mekanda buluşan yakın dostlar keyifli bir gece geçirirken Deniz Seki, bu geceye dair bol miktarda paylaşımda bulundu. En doğal haliyle çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan Seki, çok sayıda beğeni aldı.

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