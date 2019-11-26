Deniz Seki’nin kardeşi Serdar yoğun bakımda

Geride bıraktığımız aylarda annesi yoğun bakıma kaldırılan Deniz Seki, zor günler yaşamış ve takipçilerinden annesi için dua istemişti. Seki, annesi taburcu olduktan sadece birkaç hafta sonra yine hastane kapılarında... Seki'nin kardeşi Serdar Seki beyin kanaması geçirdi.

Serdar Seki dün altı saatlik çok ciddi bir operasyon geçirdi. Serdar Seki’nin doktoru ameliyat sonrasında kritik sürecin devam ettiğini söyledi. Kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle kan sulandırıcı hap kullanan Serdar’ın bir anda iş yerinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. 2. Sayfa’daki habere göre kardeşinin sağlık sorunuyla ilgili telefonla ulaşılan Deniz Seki ‘Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuştu.