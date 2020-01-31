Deren Talu: Öpüşürüm ama sevişmem

Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren Talu, bir Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Talu, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Yaklaşık olarak iki aydır iş insanı Kerim Sabancı ile aşk yaşayan Deren Talu, hakkında çıkan estetik iddialarına katıldığı programda yanıt verdi. Talu, “23 yaşındayım, yüzümde ya da vücudumun herhangi bir yerinde estetik yok. Sadece krem kullanıyorum” dedi.

“SEVİŞME SAHNELERİNE KARŞIYIM”



Amerika’da oyunculuk eğitimi aldığını ve dizilerde rol almak istediğini söyleyen Deren Talu, “Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir” ifadelerini kullandı.