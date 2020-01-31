Deren Talu: Öpüşürüm ama sevişmem
Yaklaşık olarak iki aydır iş insanı Kerim Sabancı ile aşk yaşayan Deren Talu, hakkında çıkan estetik iddialarına katıldığı programda yanıt verdi. Talu, “23 yaşındayım, yüzümde ya da vücudumun herhangi bir yerinde estetik yok. Sadece krem kullanıyorum” dedi.
“SEVİŞME SAHNELERİNE KARŞIYIM”
Amerika’da oyunculuk eğitimi aldığını ve dizilerde rol almak istediğini söyleyen Deren Talu, “Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir” ifadelerini kullandı.