Derviş İpek Ağustos ayını işaret etti

Beyaz isimli single çalışmasıyla müzik dünyasına giriş yapan genç şarkıcı Derviş İpek hayranlarına ve müzik severlere mesaj gönderdi: “Hit olacak şarkılarımın hepsi hazır. 5 şarkılık maxi single planlamamız bitmek üzere. Ağustos ayında bomba gibi şarkılarımı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum.”

17 Aralık 1991'de İskenderun'da doğan ve 2 yaşından itibaren ailesiyle birlikte Almanya Hannover'e yerleşen şarkıcı, Avrupa'da aldığı eğitimin yanı sıra Türkçe dışında Almanca, İngilizce ve Arapçayı üst düzeyde konuşuyor.

2014'te Almanya Lüneburg'ta düzenlenen güzellik yarışmasında eyalet güzeli seçilen Derviş İpek, o yıllardan itibaren adını duyurmaya başladı. Birçok ünlü markayla bu süreçte çalışmaya başlayan İpek, sosyal medyada özellikle de Instagram'da büyük bir hayran kitlesine sahip.

Haftanın 5 günü spor yapan ve beslenmesine çok dikkat eden şarkıcı, “Müzik yapmak ve şarkı söylemek benim içimde hep vardı. Müziğe olan tutkum küçük yaşlarda başladı. Müzik hem kendimi hem de duygularımı daha iyi ifade etmeme yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu durum müzikteki yaratıcılığımı da geliştirmemi sağlıyor. Uzun bir süredir aldığım gitar derslerimin de müziğime katkı sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda ‘Beyaz' isimli ilk single çalışmasını pop ve akustik şeklinde müzik severlerle buluşturan İpek'in bu eserinin söz ve müziği Emre Kaya'ya ait, aranje ve düzenlemelerini ise Esad Fidan gerçekleştirdi.

MÜZİK HAYATIMIN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Müziğin kendisi için hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Derviş İpek hayranlarına ise mesaj göndermeyi unutmadı. Her geçen gün birçok alanda teklifler aldığını gizlemeyen ve kitlesinin günden güne katlandığını ifade eden İpek, “Hit olacak şarkılarımın hepsi hazır, beni en iyi şekilde sunacak görüşmelerimiz sürüyor. 5 şarkılık maxi single planlamamızı yapıyoruz. Ağustos ayında eserlerimi hayranlarımla ve müzik severlerle buluşturmayı planlıyorum.” diye konuştu.

Şu anda elinde birçok söz ve müziği kendisine ait olan eserler olduğunu ancak temkinli hareket etmek istediğini ifade eden Derviş İpek, “Şarkı seçimlerimi ekibimle birlikte büyük bir titizlikle gerçekleştiriyorum. Müzik dünyasını sallayacak albümüm çok yakında geliyor.” açıklamasında bulundu.

İpek, “Üretmiş olduğum şarkılarımın hafızalara kazınmasını ve akıllarda kalmasını sağlamak istiyorum. İsmimi marka haline getirmek istiyorum.” dedi. Birçok farklı tarzda şarkı söyleyebildiğinin altını çizen Derviş İpek, asıl alanının ise Türkçe pop müzik olduğunu belirtti. İpek ayrıca bir sonraki projesinde slow parçaların da yer alacağını açıkladı.