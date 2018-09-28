Didem Soydan’dan samimi görüntülere ilk açıklama

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan’ın bir kız arkadaşıyla yakınlaştığı anlar ortaya çıkmıştı. Bir partide çekilen görüntüler, izleyenlerin kafasını karıştırdı. Didem Soydan kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Didem Soydan’ın bir kız arkadaşıyla yakınlaştığı anlar ortaya çıkmış, görüntüler izleyenlerin kafasını karıştırdı. Didem Soydan kişisel Twitter hesabından iddialara cevap verdi.

Soydan kendisine destek veren bir kullanıcıya cevap olarak “Cinsel tercih hayatta en son saklayacak şey bile değil benim için. Biseksüel olsam söylemekten ziyade yaşamaktan çekinmem. Ama değilim” dedi.

Soydan kendisini yanındaki kadına umut vermekle suçlayan bir takipçiye ise “Şöyle bir gerçek var o fotoğraf değil video ayrıca bir gerçek daha 15 senelik arkadaşım o benim ve çok severim diğer bir gerçek ise kafalarında yarattıkları fantaziyi yaşamıyor oluşumuz. Mini detay ise yanımdaki erkek arkadaşım işlerine gelmemiş sanırım” diyerek cevap verdi.



