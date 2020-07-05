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Didem Soydan’dan transparan kıyafetle cesur paylaşım
Didem Soydan’dan transparan kıyafetle cesur paylaşım
Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri toplamayı başaran manken ve model Didem Sodan, son olarak Instagram hesabından yaptığı transparan paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Magazin 5 Temmuz 2020 - 09:06

Didem Soydan, cüretkâr paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Soydan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.

İDDİALI PAYLAŞIM

Transparan kıyafeti ile yaptığı paylaşım sonrasında takipçilerine mesaj yollayan ünlü manken, telefonlarında arka plan olacak resimler paylaştığını iddia etti. Soydan, Instagram paylaşımlarının ardından Twitter’dan da bir mesaj yayınladı. Genç manken şu ifadeleri kullandı, “Telefon ekranınıza arka plan olacak fotoğraflar bıraktım Instagram’a… bir dost” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 09:19 - 05.07.2020
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