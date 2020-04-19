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Dilan Çıtak Tatlıses: Tat ve koku alamıyorum
Dilan Çıtak Tatlıses: Tat ve koku alamıyorum
Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabında corona virüsü tedavisi sonrası hastalığıyla ilgili süreci anlattı.
Magazin 19 Nisan 2020 - 09:35

Hayatı boyunca hiç zararlı alışkanlıklar edinmediğini ve kendisine iyi baktığı için kısa sürede toparlandığını söyleyen şarkıcı, “Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanmadığım için ciğerlerim ve böbreklerim sağlam. Bu yüzden beni fazla etkilemedi. Bu konuda kendime iyi bakmışım, koku ve tat almıyorum hala. Bir defa test yaptılar, şimdi karantinadayım. 10 gün sonra ikinci kez test olacağım. Sağlık Bakanlığı'nın yolladığı beş günlük ilacı kullandım. Nefes darlığım hiç olmadı, ateşim de olmadığı için hastaneye yatmadım” dedi.

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