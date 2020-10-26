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Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak
Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak
Geçen sene kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden türkücü Dilber Ay'ın hayatı film oluyor. Sanatçının çocukluğunu Zeliha Kendirci, gençliğini ise Büşra Pekin canlandıracak.
Magazin 26 Ekim 2020 - 16:06

Geçen yıl hayatını kaybeden türkücü Dilber Ay’ın gerçek hayat hikayesini konu alan filmde sanatçının gençliğini Büşra Pekin canlandıracak.

Yapımcılığını Fikri Harika yapım ile Aytaç Medya’nın yaptığı senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın yaptığı, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç’ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başlıyor.

Büşra Pekin

Filmde, Dilber Ay’ın çocukluğunu ise ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Son güncelleme: 16:57 - 26.10.2020
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