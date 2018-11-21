Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gündüz’ün başı büyük belada! (Diriliş Ertuğrul 124. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 124. son bölümü ile ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; İlbilge farkında olmadan Gündüzalp’e çok büyük bir iftira atıyor. Onların büyümesi ve İlbilge’nin Ertuğrul’u hançerlemesi Dragos’un planının işe yaradığını gösteriyor. Ertuğrul Bey işin gerçek yüzünü anlayana kadar Gündüz’ü zindana attırıyor. Ertuğrul Osman’ın başının belada olduğunu duyuyor. Umur Bey, Ertuğrul’a gelip tehditler savuruyor ama Ertuğrul da ona pabuç bırakmıyor. Savcı çok ağır yaralanıyor. Ertuğrul oğullarını buluyor. Zindandan kaçan Gündüzalp’in ise başı büyük belada. Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan 124. son bölümde başka neler yaşandı?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Diriliş Ertuğrul 124. Bölümü bu akşam TRT1'de yayınlandı. Diriliş Ertuğrul efsanesi son bölümde; Gündüzalp ve İlbilge Dragos'un oyununa geliyor. Öfke ile çatışıyorlar, Ertuğrul Bey onları sakinleştirmeye çalışıyor. İlbilge'nin öldürülen Alplerinin katilini bulacağını söylüyor ama Osman'ın tehlikede olduğunu duyunca ilk onun yanına koşuyor. Bu sırada Gündüzalp de zindana atılıyor ama Osman ve Savcı'nın başının belada olduğunu öğrenince oradan kaçıyor. İlbilge kontrolü elden bırakmıyor ve Gündüzalp'in kaçtığını kendi gözleri ile görüyor. Gündüzalp babası ve Osman'ı buluyor ama Dragos da orada. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 124. son bölüm izleme linki ve 125. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ





DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

İlbilge, Gündüz'ün tokadından sonra hançerini çekti. Ama sapladığı kişi Ertuğrul oldu. Alpler de bıçaklarını çekti ama Ertuğrul hepsini durdurdu. Dragos bu anları keyifle izledi. Ertuğrul, Gündüz'e ‘bir daha bir hatuna el kaldırmayacağını görmeyeceğim' dedi. Gündüz, İlbilge'nin onlara ihanet ettiğini babasına söyledi. Ertuğrul şaşkınlık içinde her şeyi öğrenmek istediğini söyledi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ERTUĞRUL İLBİLGE'Yİ SORGUYA ÇEKİYOR

Ertuğrul, İlbilge'den bir açıklama istiyor. Bu sırada bir yandan da yarasını dağlıyor. İlbilge dehşete kapılmış gibi Ertuğrul'u izleyip, oraya gelip vazifelerinden haberdar ettiğini söylüyor. Ayrıca Gündüzalp'in yaptıklarını da anlatıyor. Babasının boğazına bıçak dayadığını da söylüyor. Gündüzalp de geri kalmıyor ve babasına haddini bildirdiğini söylüyor. Ertuğrul, Gündüz için söylenenin tüm Alpleri katil olarak suçlamak olduğunu söylüyor. Ama İlbilge lafını esirgemiyor, gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyor. Umur Bey'in olanları duyunca onu zapt edemeyeceğini söylüyor. Ertuğrul iftira attığını anlatmaya çalışıyor.

GÜNDÜZALP ZİNDANA ATILIYOR

İlbilge, Ataç Bey'in ardından Gündüzalp'in geldiğini anlatınca Ertuğrul oğluna ‘neredeydin' diye soruyor. Ama Gündüzalp bir şey söyleyemiyor. Alplerden Çağrı atla yarış yaptıklarını birlikte olduklarını söylüyor. Ertuğrul, Gündüzalp ile Çağrı'yı zindana attırıyor.

Ertuğrul Bamsı'dan Savcı ile Osman'ın başının belada olduğunu öğreniyor. Gündüzalp de babası ile gitmek istiyor ama Ertuğrul Bey izin vermiyor. Gündüzalp İlbilge'yi tehdit ederek oradan uzaklaşıyor. Savcı il Osman'ın başı cidden belada. Yüzü kapalı bir adama yakalanıyorlar. Ama Osman bileğine sakladığı hançerle adamı etkisiz hale getiriyor. Savcı çok ağır yaralanıyor. Ağzından kanlar boşalıyor ve hiçbir tepki vermiyor.

UMUR İLE ERTUĞRUL'UN RESTLEŞMESİ

Umur Bey Ertuğrul çıkarken içeri giriyor ve ‘Sen huzuru emniyeti kendin için mi sağlarsın' diyor. Ertuğrul onun Alplerine bir şey yapmadıklarını söylüyor ve katili bulacağını da sözlerine ekliyor. Umur Bey, Ertuğrul'u tehdit ederek onları mezara götüreceğini söylüyor. Ertuğrul da ‘kötü söz gelir kendi sahibinin başını keser' diyor. Ayrıca işlerini yapmalarını ve ayak altında durmamalarını söylüyor.

İLBİLGE GÜNDÜZALP'İN PEŞİNDE

Gündüzalp zindandan kaçıyor. Onun için başını belaya sokmak kardeşlerinden daha mühim değildir. İlbilge nöbetçileri alıkoyup çağrını boğazına bıçak dayıyor. Çağrı Gündüzalp'in kendisinin çıktığını ve yerini söyleyeceğini söylüyor. İlbilge Çağrı'yı soruya çekiyor. İlbilge, Gündüzalp'in kardeşlerinin yanına gittiğini öğreniyor ve telaşla oradan gidiyor.

ERTUĞRUL OSMAN'I KURTARIYOR

Ertuğrul, Osman'ı bulmak için yola koyuluyor. Yolda Umuroğullarının öldürülmüş Alplerine rastlıyor. Buldukları ayak izlerinin peşinden gidip Alplerin cenazelerini de orada bırakmıyorlar. Osman, Savcı'yı sürükleyerek oradan götürmeye çalışıyor. Ertuğrul Osman'ın ayak izlerini buluyor. Peşlerinden gidiyorlar. Osman ile Savcı tam yakalanıyorlarken babası Ertuğrul ve Alpler yetişiyor. Gündüzalp de tam o anda yetişiyor. Ve Dragos da peşinde. Onu arkasından vurarak bayıltıyor. Sonra da sürükleyerek atına bindirip oradan götürüyor. Osman ile Savcı kurtuluyor ama Savcı'nın durumu kötü. Osman ava gittiğini ve Savcı'nın da onun peşinden geldiğini söylüyor. Ertuğrul Osman'a kızıyor. O sırada Savcı gözlerini açıyor.

Ertuğrul, Bamsı ile gidip Gündüz'n tuzağa düştüğünü anlatmaya hazırlanıyorlar. Ancak Umur Bey'in yanına gittiklerinde Gündüz'ün kaçtığını öğreniyorlar.