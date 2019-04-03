Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ertuğrul’u can evinden vurmaya geliyor! (Diriliş Ertuğrul 142. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 142. Son bölümü bu akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul'a yeni devlet kurulacağı müjdesi geliyor. Ertuğrul Alıncak'ı ele geçirdikten sonra sıra Albastı ve Dragos'a geliyor. Ve Zangoç için de oyunun sonu geliyor. Albastı, Ertuğrul ona karşı savaş açmışken boş durmuyor. Hem Dragos ile tanışıyor. Hem de Hafza Hatun istediği gibi kocasını etkisi altında tutup Bamsı'yı göçe ikna ediyor. Ama sonunda işler Albastı'nın istediği gibi gitmiyor. Peki Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecan yaratan 142. son bölümde başka neler yaşandı?

Diriliş Ertuğrul dizisi 142. Son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Son bölümde, Ertuğrul Alıncak’ın Mergen’e yaptıklarının intikamını alıyor. Albastı ve Dragos’un peşinde olan Ertuğrul, Zangoç’u zindana attırıyor. Bamsı ve ailesine hain bir plan için hazırlanan Albastı, Ertuğrul’u can evinden vurmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 142. Son Bölüm izleme linki ve 143. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul yeğeninin katili Albastı’ya eline geçirmek için yeni bir plan yapıyor. Bamsı yüzünden Alıncak ile Albastı’yı elinden kaçıran Ertuğrul, Bamsı’yı da Alplikten alıyor. Hafza, Bamsı ile Kayı’dan gitmek istiyor. Ama Bamsı obadan gitmek istemiyor. Çünkü Bamsı gözünü açtığından beri Kayı Obası’nda. Ve Alp başlığını bıraksa da yüreğindeki Kayı’lığı bırakmıyor. Hafza, ise Sırma’nın doldurmaları ile kocasına gözden çıkarıldıklarını söylemeye çalışıyor. Oğlunun Savcı ile kavgasını anlatan Hafza başka bir obaya ya da Nikea’ya gitmek istiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ERTUĞRUL ALBASTI’YI İSTİYOR

Ertuğrul kurduğu yeni oyunda Alıncak’ı tuzağa düşürmeyi başarıyor. Ertuğrul Alıncak ile karşı karşıya geliyor ve kozlarını paylaşıyor. Alıncak bu dövüşte yenilse de Ertuğrul’a boyun eğmek istemiyor. Ertuğrul, Alıncak Albastı’nın yerini söylemeden onu öldürmeyeceğini haykırıyor. Alıncak Mergen’e çektirdiklerinin aynısını yaşıyor. Ertuğrul’un tek istediği kişi ise Albastı…

DRAGOS VE ALBASTI’NIN PLANLARI

Dragos zangoç kılığında Ertuğrul’un yanındaymış gibi görünüyor. Albastı ile resmen anlaşan zangoç Alıncak’ı Ertuğrul’un tuzağına çekiyor. Ama aslında amacı Ertuğrul’un Alıncak’ı öldürmesi üzerine kurulu. Ayrıca Albastı’nın yorgun Kayı obasına saldırması da planalr arasında. Ancak Alıncak farkında olmadan bu planı bozuyor.

ZANGOÇ İÇİN YOLUN SONU

Ertuğrul Alıncak’ı yakaladıktan sonra hedefinde 2 isim var. Biri Dragos diğeri de Albastı. Ertuğrul Zangoç’un zindana atılmasını istiyor. Zangoç’a oyunun bitiği söylenerek zindana tıkılıyor. Üstelik tam da Albastı ile Dragos ile el sıkışmışken.