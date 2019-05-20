Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm 2. fragman: ‘En ufak hata büyük bedeller ödetir!’ (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı izle)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Arıkbuka zehri ile Gündoğu ve Alpleri püskürtüyor. Öksüre öksüre mağaradan çıkan Alplerin ve Gündoğdu’nun hali haraptır. Gündoğdu çıkar çıkmaz Bamsı ve Gündüz’e onlara tuzak kurulduğunu söylüyor. Tam da o sırada etrafları sarılıyor. Ancak başarıya ulaşamıyorlar. Sırma obada İlbilge’nin hükmünün geçersizliğini ilan etmeye hazırlanırken. İlbilge obaya ağabeyi Beybolat’ın cansız bedeni ile geliyor. Sırma dört gözle beklediği ağabeyini görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. İlbilge bu hadisenin herkese ibret olmasını söylüyor. Düşmanları ile birlik olup hevesleri uğrunda koşanların ağabeyi bile olsa sonunun böyle olacağını söylüyor. Ağabeyinden hain diye söz eden İlbilge, ‘her kim bu obada törenin dışına çıkarsa şunu iyi bilsin ki kara pusatım soluklarını kesecek’ diyor. Bu sırada Ertuğrul da Kayı obasına giriş yapıyor. Büyük sevinçle karşılanan Ertuğrul’un yanında ağabeyi Gündoğdu da var. Ertuğrul Albastı’nın Beybolat olduğunu ve şehitlerinin kanının yerde kalmadığını söylüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ERTUĞRUL ZAFERİNE YÜRÜYOR

Ertuğrul büyük cenk için pusatları kalkındırmaya hazırlanıyor. Bu sırada Sırma, İlbilge’ye karşı hamlelerini bir bir indiriyor. Aynı zamanda Arıkbuka ile işbirliği yaparak ağabeyinin intikamının alınmasını istiyor. Arıkbuka Ertuğrul’un hazırlık içinde olduğunun farkında. Ve bir kez daha karşı karşıya geliyorlar. Ertuğrul bu sefer daha güçlü.