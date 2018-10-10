Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü ne zaman? Diriliş Ertuğrul yeni sezon bekleyişi bitiyor mu?

Diriliş Ertuğrul'un 5. ne zaman başlıyor? Final bölümünde neler olmuştu? soruları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni sezonda Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Gazi'yi yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in canlandıracağı iddia ediliyor. 121. bölümü ile sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam mı?

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Diriliş hayranları merakla: “Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. TRT1'in fenomen dizisi 121. bölümüyle sezon yapan dizi tatile girmişti. Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu dizinin yayın tarihi açıklandı mı? Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan’ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI?

Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama “Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek” zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul’un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İÇİN BURÇİN ABDULLAH İDDİALARI YANIT BULDU

Diriliş Ertuğrul dizisinde Hafsa Hatun’u oynayan Burçin Abdullah sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Son zamanlarda Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılacağı haberleriyle gündeme gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu henüz başlamadı. Ellerinde kılıç ve kalkanlarıyla ekranları karşısında dizinin başlamasını bekleyen hayranları bir yandan da dizinin oyuncularına merak ettikleri soruları yöneltiyor. Dizide Hafsa Hatun rolünde izlediğimiz Burçin Abdullah instagram hesabı üzerinden ‘Bana soru sorun' özelliğini kullandı ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Burçin Abdullah'a yöneltilen ilk soru; ‘Diriliş'te oynayacak mısın bu sezon lütfen cevapla' oldu. İşte Abdullah'ın yanıtı…