Disney davasında Scarlett Johansson’a bir destek de Jamie Lee Curtis’ten geldi

Scarlett Johansson, Black Widow için Disney'e açtığı dava ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak başarılı oyuncuya Hollywood'dan bir isim daha destek olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir Disney ile savaş halinde olan Scarlett Johansson Time dergisinde, 2021 yılının “En Etkili 100 Kişi” listesinde yer aldıktan sonra efsane oyuncu Jamie Lee Curtis’in de yazısına konu oldu ve desteğini aldı.

Jamie Lee Curtis yazısında şu satırlara yer verdi: “Geçenlerde, kadınları kendileri adına savaşmaları için manipüle eden güçlü bir figürü; Black Widow’u izledim. Sonra, stüdyoya, sözleşme ihlali yaptığı için gerçek hayattaki mükemmel tepkisini gördüm. İster vicdanlı bir suikastçı olsun, isterse ikinci çocuğunu yeni doğurmuş bir anne olsun, mesaj açık: Bu anneyle uğraşma.”

Johansson’ın davası kamuoyunda duyulduğundan beri Elizabeth Olsen ve Benedict Cumberbatch dahil olmak üzere Marvel filmlerinde çalışan diğer aktörlerden ve pek çok Hollywood yıldızından destek gördü.

Curtis ve Johansson, “Hitchcock” filminde beraber rol aldıklarından beri oldukça yakınlar.

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