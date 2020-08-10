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Doğa Rutkay Kamal: Bende ve evlatlarımdaki Atatürk bilgisi değişmez
Doğa Rutkay Kamal: Bende ve evlatlarımdaki Atatürk bilgisi değişmez
Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden çocuklarının Atatürk sevgisini ve bilgisini gözler önüne serdi.
Magazin 10 Ağustos 2020 - 10:40

Güldür Güldür adlı komedi programının değişmez isimlerinden Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair bol miktarda paylaşımda bulunan ve onlarla kaliteli vakit geçirmek adına takipçilerine önerilerde de bulunan Doğa Rutkay Kamal, bu defa onların Atatürk sevgisi ve bilgisini gösterdiği bir paylaşım yaptı.

 

Doğa paylaştığı videoya şu notu düştü:

“Ha 41 senelik bende, ha 2 senelik evlatlarda Atatürk bilgisi değişmez. Tıpkı kalbimizdeki yeri gibi… Not; kitapları dergileri getirdikleri gibi yerlerine geri koymalarını da bir oyunla öğretme çabam da hiç bitmez”