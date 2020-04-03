Doğa Rutkay Kamal: Daha bebektir anlamaz demiyorum

İkiz bebek annesi Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu sürecin zorluklarını ya da keyifli anlarını paylaşıyor.

Çocuklarıyla oynadığı oyunları ya da onların gelişimi adına neler yaptığını da yine sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ileten başarılı oyuncu bu defa çocuğunun yaşının ilerisinde bir kitabı incelerken çektiği bir videosunu paylaştı.

Doğa Rutkay Kamal, bu görüntülerin altına ise şu satırları yazdı:

*Hiç daha çocuktuk daha bebektir anlamaz demiyorum! Henüz dikkatini çekmez zaten bebek bundan ne anlar? diye düşünmüyorum! Yaşını başını aklını hiçe sayarcasına onlara boylarından büyük , çok değişik kitaplar okutuyorum. Onlara bu koca koca kitapları göstermekle sanki zihninlerinde yeni bir yolculuk başlatıyorum ben böyle düşünüyorum. Buna körü körüne inanıyorum. Ve sahiden ilgilerini çekiyor.

*Aklında bir şeyler oluşuyor sanki! Hoşlarına gidiyor. Biz neysek evlat ona dönüşüyor. Bizim zevklerimiz neyse evlat ona uyumlanıyor. Elbet bir gün televizyonu görecekler seneye onlara çizgi film elbette izlettireceğim ellerine ıpad'i bir gün mutlaka vereceğim. Hatta biliyorum ömürleri teknolojiyle geçecek ama ben bir süre daha; onları kendi çocukluğumla ve bitmeyen hayal gücüyle buluşturmaya devam edeceğim.

*Bazen onlar da ben de çok sıkılıyoruz. Ama sıkılmak iyidir. Sıkıldıkça üretir insan. Sıkıldıkça hayalleri olur.

Buna inanıyorum. Sabır ve biraz cesaretle kitaplı , sadece oyuncakların olduğu, hayal dünyasında yaşıyoruz! Çünkü büyüdükçe hayal kurmaya bile vakti olmuyor insanın… Bunu da biliyoruz. Tüm evlatları öperiz…