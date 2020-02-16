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Doğa Rutkay Kamal: Dondurma hızla iyileştirir beni
Doğa Rutkay Kamal: Dondurma hızla iyileştirir beni
Oyuncu ve iki çocuk annesi Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dondurmanın hayatındaki yeri konusunda dikkat çekici ifadeler paylaştı.
Magazin 16 Şubat 2020 - 13:47

Annelik duygusunu tattıktan sonra sosyal medya hesabından son derece renkli paylaşımlar yapmaya başlayan Doğa Rutkay Kamal, özellikle çocukları üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İkiz annesi olmanın hayatında yaptığı değişiklikler üzerine metinler ve fotoğraflar paylaşan Doğa Rutkay Kamal, bu defa dondurma üzerine bir şeyler paylaştı.

Kışları dondurma yemeyi sevdiğinden bahseden Doğa Rutkay Kamal şu satırları yazdı:

“Özellikle kışları dondurma yemeyi severim. Hele azıcık üşüttüysem, boğazım acıyorsa hemen dondurmaya sarılırım. Hızla iyileştirir beni, çocukluğumdan beri. Bebelere de bunu alıştıracağım”

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