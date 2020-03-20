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Doğa Rutkay Kamal: Tecavüzcü ve canavarlar hariç…
Doğa Rutkay Kamal: Tecavüzcü ve canavarlar hariç…
Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek veren insanların tablosunu paylaştı ve sonrasında hislerini takipçilerine aktardı.
Magazin 20 Mart 2020 - 08:34

Avrupa'da halk, her gün sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yaptığı “ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Dün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” sözleri sonrası, Türkiye de tek yürek oldu, balkonlardan, camlardan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.

Bu mutlu tabloyu takipçileriyle paylaşan isimlerden biri de Doğa Rutkay Kamal oldu. Kendisi de sağlık çalışanlarını alkışlayan Doğa, duyduğu alkış sesleri ve halkın yoğun katılımı sonrasında şunları paylaştı:

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