Doğa Rutkay Kamal’dan Yıldız Kenter anısı…

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in ardından pek çok ünlü oyuncu Instagram hesabından bu acı kayıpla ilgili paylaşımda bulundu. Doğa Rutkay Kamal bu paylaşımlardan farklı olarak Yıldız Kenter'le olan bir anısını takipçilerine ulaştırdı.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Yıldız Kenter, Amerikan Hastanesi’nde dün saat 19.00 sıralarında hayata veda etti. Türk tiyatrosunun acı kaybının ardından sosyal medya taziye mesajlarıyla dolup taştı. Pek çok ünlü ismin hocası olan Yıldız Kenter’in ardından paylaşımda bulunan bir isim de Doğa Rutkay Kamal oldu. Onunla yaşadığı bir anısını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Doğa şu satırları paylaştı:

“Henüz kazanmıştım konservatuarı, birinci sınıftaydım. Karşılaştık tiyatroda… o zamanlar sesimi sevmiyorum, kısık ve çatallı… Her çalıştığım parçada sesim kısılıyor, yarısında kalıyorum nefes nefese. Bir ses doktoruna gittim. ‘Sesinde nodül var, küçük bir operasyonla temizleriz ama sesin biraz değişecek’ demişti. Kenter’lerde prova yönetiyordu. Usulca yanaştım “Hocam” dedim, “müsadeniz var mı? Bir derdim var”

‘Söyle canikom’ dedi. Dedim böyle böyle… sesim çatallı kısık operasyon diyorlar! “Ahh Doğa’cığım” dedi… “Her oyuncunun sesi, kendi hali, kendi rengi farklıdır. Her oyuncunun sesi kadife gibi mi olacak yani? Sakın ha o sesini kimselere elletme, doğru kullanmayı öğren yeter!”

Öptü beni yanağımdan, dün gibi ayrıldım oradan, sesimi bir sözüyle doğru kullanmayı öğrenerek. Böyle hocalarımız oldu bizim. Böyle değerlerle büyüdük. Böyle değerler kırdı kalbimizi eğer biri kalp kırdıysa! Azarı böyle ustalardan yedik! Dün bugün ve yarın elde avuçta ne varsa sizlerin sayesinde… Parlayan ışığınızla ebediyen huzurla uyuyun öğretmenim”







