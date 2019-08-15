Dönerse Senindir filmi oyuncuları kimdir? Dönerse Senindir filminin konusu ne?
2016’da vizyona giren Dönerse Senindir filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Romantik-komedi türündeki Dönerse Senindir filminin başrolünü Murat Boz ve İrem Sak paylaşıyor. Peki Dönerse Senindir filminin konusu ne? İşte detaylar…
DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ KONUSU
Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet, çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den ayrıldıktan sonra sevdiği kadını geri kazanmak için türlü türlü planlar yapar. Bu amacına ulaşabilmek için ise arkadaşı Defne'den yardım alacaktır. İkilinin Selin'i ikna etme çapaları ise komik görüntülere neden olur.
DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ OYUNCULARI
Murat Boz
İrem Sak
Yasemin Allen
Uraz Kaygılaroğlu
Burak Sevinç
Taha Sönmezışık
Serhat Özcan