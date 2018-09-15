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Dünya Temizlik Günü’ne ünlüler de kayıtsız kalmadı
Dünya Temizlik Günü’ne ünlüler de kayıtsız kalmadı
Her yıl 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde yapılan çöp toplama etkinliklerine pek çok insan destek veriyor. Bu yıl yapılan 'Mis Gibi Türkiye' kampanyası dahilinde Serenay Sarıkaya, Ece Vahapoğlu, Şebnem Çapa gibi pek çok ünlü de sokaklarda çöp toplanmasına yardım etti.
Magazin 15 Eylül 2018 - 14:22

’15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü’ için Türkiye de bu güne özel bir kampanya hazırladı. “Mis gibi Türkiye” diyenler “Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at” sloganıyla sokaklara çıkarak çöpleri toplayıp temizlik yaptı. Serenay Sarıkaya da kampanyayı destekleyerek ormanlardaki çöplerin temizlenmesine yardım etti.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Kampanya kapsamında, Türkiye'nin dört yanının çöplerden arındırılması hedeflenirken, ülke genelinde kampanyaya yoğun ilgi gösterildiği belirtiliyor.


Ece Vahapoğlu

Ece Vahapoğlu

Şebnem Çapa

Şebnem Çapa

Son güncelleme: 14:53 - 15.09.2018
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