Dünya Temizlik Günü’ne ünlüler de kayıtsız kalmadı
’15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü’ için Türkiye de bu güne özel bir kampanya hazırladı. “Mis gibi Türkiye” diyenler “Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at” sloganıyla sokaklara çıkarak çöpleri toplayıp temizlik yaptı. Serenay Sarıkaya da kampanyayı destekleyerek ormanlardaki çöplerin temizlenmesine yardım etti.
Kampanya kapsamında, Türkiye'nin dört yanının çöplerden arındırılması hedeflenirken, ülke genelinde kampanyaya yoğun ilgi gösterildiği belirtiliyor.