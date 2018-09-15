Dünya Temizlik Günü’ne ünlüler de kayıtsız kalmadı

Her yıl 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde yapılan çöp toplama etkinliklerine pek çok insan destek veriyor. Bu yıl yapılan 'Mis Gibi Türkiye' kampanyası dahilinde Serenay Sarıkaya, Ece Vahapoğlu, Şebnem Çapa gibi pek çok ünlü de sokaklarda çöp toplanmasına yardım etti.