Duygu Sarışın’ın Çağatay Ulusoy cevabı şaşırttı

Oyuncu Duygu Sarışın, bir markanın tanıtım gecesine katıldı. Çağatay Ulusoy'la ayrıldığı iddia edilen Sarışın ilişkisi hakkında yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın’ın geçtiğimiz aylarda tekrar ayrıldıkları iddia edildi. Sarışın, ilişkisi hakkında verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Duygu Sarışın, dün akşam bir markanın lansman partisinde görüntülendi. Sarışın’ın bir hayli keyifli olması ise dikkatlerden kaçmadı

“HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR”

Çağatay Ulusoy ile güzel bir yaz tatili geçirdiklerini belirten ünlü oyuncu, “Her şey güzel gidiyor” dedi.

