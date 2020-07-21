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Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında?
Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul'da doğdu. Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınan Ebru Şahin son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. Ebru Şahin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Temmuz 2020 - 11:13

İlk oyunculuk deneyimini Kan Parası isimli sinema filmi ile yaşayan Ebru Şahin, şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandırmaya devam ediyor. Peki Ebru Şahin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

Son güncelleme: 11:14 - 21.07.2020
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