Ebru Şallı: Kalbinizle yaptığınız her şey…

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, özellikle sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum alan Şallı, son zamanlarda eşi Uğur Akkuş’la yaptığı paylaşımlar üzerinden haksız eleştiriler aldı.

Normal yaşantısına çok hızlı döndüğünü ve acısını yaşamadığını yazma cesareti gösteren bazı takipçileri bu hareketleriyle Şallı’yı bir hayli üzerken, eski manken yazdığı satırlarla takipçilerinden biraz daha saygı istedi.

Şallı, hesabından yaptığı son paylaşımda takipçilerine mesaj vermeyi ihmal etmedi ve selfielerini: “Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir” notuyla paylaştı