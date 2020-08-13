Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ebru Şallı: Kalbinizle yaptığınız her şey…
Ebru Şallı: Kalbinizle yaptığınız her şey…
Son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden eşi Uğur Akkuş'la birlikte geçirdiği keyifli tatiline dair paylaşımlarda bulunan Ebru Şallı, paylaştığı selfieler ile takipçilerini heyecanlandırdı.
Magazin 13 Ağustos 2020 - 09:15

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, özellikle sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar çok sayıda yorum alan Şallı, son zamanlarda eşi Uğur Akkuş’la yaptığı paylaşımlar üzerinden haksız eleştiriler aldı.

Normal yaşantısına çok hızlı döndüğünü ve acısını yaşamadığını yazma cesareti gösteren bazı takipçileri bu hareketleriyle Şallı’yı bir hayli üzerken, eski manken yazdığı satırlarla takipçilerinden biraz daha saygı istedi.

Şallı, hesabından yaptığı son paylaşımda takipçilerine mesaj vermeyi ihmal etmedi ve selfielerini: “Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir” notuyla paylaştı

İLGİLİ HABEREbru Şallı'nın 'büyük ayaklısın' yorumuna verdiği cevap...
Etiketler