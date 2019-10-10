Ebru Şallı omurilik hastalarıyla pilates yaptı

Ebru Şallı, önceki gün Ataköy'de bulunan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde (TOFD) hastalarla pilates yaptı. Geçtiğimiz eylül ayında evlendiği Uğur Akkuş'un da eşlik ettiği Ebru Şallı, hastalarla bol bol pilates yapıp dans etti.

Katıldığı etkiliğin ardından gazetecilerle bir araya gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, samimi açıklamalarda bulundu. Dernek ile 8 yıldır faaliyet yürüttüklerini belirten Ebru Şallı, “Onlarla birlikte pilates yapmak hoşuma gidiyor. Bazen de dans yapıyoruz. Yürüyüşlere, koşulara katılıyoruz. Burada bir ekip kurdum. 8 yıldır artık onlarla aile gibiyim. Neler yaptıklarını, neler yediklerini biliyorum. Beslenme programlarını ben belirliyorum. Zaman zaman çocukları da getiriyorum. Uğur’da benim sürekli gelip gittiğimi görüyordu. Söylemek çok hoşuma gitmiyor ama yardımlar yapıyordu. Ramazan Bey sürekli davet ediyordu. Bugüne nasip oldu” şeklinde konuştu.

AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI



Uğur Akkuş ile evlilik sözleşmesi yapan Ebru Şallı, tek bir madde olduğunu açıklamıştı. Şallı, maddeyi soran gazetecilere “Gizlilik sözleşmesi var söyleyemem” diyerek açıklamadan kaçındı.

“HENÜZ BEBEK DÜŞÜNMÜYORUZ”



Evliliğin kendileri adına rahat geçtiğini ifaden Ebru Şallı, “Ben pratik bir insanım. Gelinlik provasına bile gitmediM. Gittiğim gün aldım. Cengiz sadece boyunu kesti. Düğün stresi diye bir şey yaşamadık. Çok rahat geçti” dedi. Henüz bebek yapmayı düşünmediklerini belirten ikili, “İleride planlıyoruz ama şu an için öyle bir planımız yok” diye konuştu.

