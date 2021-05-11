Ebru Şallı: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı

Ebru Şallı, YouTube kanalında yayınladığı video ile özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte Şallı’nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* Sürekli ev alınıyor bana… Uğur’la beraber olmaya başladığımızdan beri 7 tane ev almış olması gerekiyor bana. Bir de ‘Amerika’da aldı’ diye çıktı, 8 tane falan ev oldu. Benim gayrimenkul zengini olmam gerekiyor. Herkes bir rahatlasın, ev almadı.

“SADECE TEK MADDE VAR”

* Son yıllarda yapılan evliliklerde bir evlilik sözleşmesi oluyor. Bizim de bir evlilik sözleşmemiz var ama bu kendi aramızda. Yani herhangi bir resmi noterden imzalanmadı. Uğur bana tek maddelik bir evlilik sözleşmesi imzalattı. Sadece tek madde var ama bunun ne olduğunu açıklayamıyorum sizlere maalesef.

* Dediğim gibi bir evlilik sözleşmesi söz konusu. İmzaladım mı, imzaladım ama ne olduğunu o zaman da paylaşmamıştım. Şimdi de benim eşimle aramdaki güven söz konusu… Yani sadece aramızda kalan bir şey o. Dolayısıyla paylaşmamın doğru olmayacağını düşünüyorum.

* Aile arasında olan bir şey diyeyim ama net olarak söylediğimde evet; böyle bir sözleşme var, böyle bir sözleşme imzaladım, ikimizin arasında özel ve tek maddelik bir sözleşme…

“BEN DEĞİL, UĞUR”

* Son bir yıldır iyi uyuyamıyordum. Bu haber çok konuşuldu. Haber çıktıktan sonra hatta bizim Uğur’la aramızda çok komik bir konuşma geçti. ‘O sen değil miydin?’ dedim Uğur’a. Çünkü Uğur, uyku felci oldu. Her hastanede uyku bozuklukları diye bir merkez var. Sorunu bulmak için sizi makinelere bağlıyorlar ama oraya ben değil, Uğur gitti. Hatta randevusunu ben aldım, bir gece orada uyudu.

“KORUMA TUTMADIK”

* Bu konu da çok konuşuldu, koruma tutmadık. O gün muhabirler bana cilt bakımından çıkarken sordu, ben de ‘Böyle bir şey yok’ dedim. Neden böyle haberler çıkıyor bilmiyorum.