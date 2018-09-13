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Ebru Yaşar’dan ‘Çukur’ sürprizi
Ebru Yaşar’dan ‘Çukur’ sürprizi
Ebru Yaşar, 'En Güzel Yenilgim' isimli yeni parçası ile sevenlerinin karşısına çıktı.
Magazin 13 Eylül 2018 - 16:48

Aranjör Emrah Karaduman’ın ‘Bombarduman’ adlı proje albümünde yer alan ‘En Güzel Yenilgim” tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

EKİPMANLAR ÖZEL OLARAK GETİRİLDİ

‘En Güzel Yenilgim’in klip setinde Çukur dizisinin görüntü yönetmeni  ve ekibi ile çalışan Ebru Yaşar, kullanılacak teknik ekipmanların tamamını yurt dışından özel olarak getirtti. Ekipmanların yurt dışından geliş süreci nedeniyle üç kez ertelenen sette 45 kişilik bir teknik kadro çalıştı.

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