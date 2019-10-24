Ece Aydemir kimdir? Ece Aydemir nereli ve kaç yaşında?

Ece Aydemir, 2001 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Olmaz Böyle Şey adlı film ile yaşayan Ece Aydemir hakkında merak edilenler haberimizde... Ece Aydemir nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Duru Dal karakterini canlandıran Ece Aydemir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ece Aydemir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ECE AYDEMİR KİMDİR?

Ece Aydemir, 2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. Ufuk Özkan, Kerem Kupacı, Ayça Varlıer, Sena Çakır, Mehtap Bayri, Nalan Yavuz, Yıldız Kültür, Alican Okumuş,Can Kıran, Pelin Şahin, Beyazıt Gülercan, Füsun Kostak ve Onur Seyit Yaran gibi oyuncuların yer aldığı Kalk Gidelim dizisinde Duru karekterine hayat veren Ece Aydemir, 1.70 metre boyunda ve 53 kilodur.

Ece Aydemir’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2019 – Kalk Gidelim (Duru) (TV Dizisi)

2017 – Olmaz Böyle Şey (TV Filmi)