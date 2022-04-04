Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in en özel anı

Oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, geçen hafta Zeynep adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Çeşmioğlu ile Ölmez'in doğum esnasında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

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Oyuncu Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçen yıl Kemerburgaz’da düzenlenen törenle nikâh masasına oturmuştu. Çiftin kızları, geçen hafta dünyaya gelmişti.

İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Ölmez ile Çeşmioğlu’nun doğumhanede çekilen duygusal fotoğrafları ortaya çıktı.

Ece Çeşmioğlu’nun doktoru Furkan Kayabaşoğlu, çiftin kızları Zeynep’e kavuşma anını Instagram hesabından yayınladı.

“ÇİTLEMBİK BİR MELEK”

Doğum sürecini anlatan Kayabaşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi.”

“Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu.”

“Ve asıl mucizenin doktor değil ‘baba olmak’ olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek.

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