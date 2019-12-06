Ece Erken ikinci çocuğu istiyor!

En son yüksek gelen elektrik faturasına yaptığı itirazla gündeme gelen sunucu Ece Erken, bir takipçisi ile sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmada ikinci kez anne olmak istediğinden bahsetti.

Ekranların uzun soluklu isimlerinden Ece Erken renkli kişiliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle irtibatını koparmayan ve onlarla sürekli olarak iç içe olan bir isim…

İş temposu dışında kalan vaktini oğlu Eymen’e ayıran ve ona olan sevgisini her fırsatta gösteren Erken, Instagram üzerinden yaptığı bir sohbette ilginç bir itirafta bulundu. Bir takipçisinin kendisine 2004 yılında verdiği bir röportajda kullandığı: “Hiç bebek istemiyorum” sözlerini hatırlatması üzerine Erken geçen yıllarda fikrinin ne kadar değiştiğini gözler önüne sererek: “Şimdi de Allah keşke 2. sini nasip etse diyorum” sözlerini kullandı.