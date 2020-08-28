Ece Erken takipçileriyle endişelerini paylaştı

Bir süredir ekranlardan uzakta olan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabı üzerinden açılacak olan okullar ve pandemi üzerine yaşadığı endişeleri takipçileriyle paylaştı ve onlarla dertleşti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve sonrasında Mahmutyazıcıoğlu’nun evli çıkması üzerine sunduğu magazin programından istifa ederek gözlerden uzakta kalmayı tercih eden Ece Erken şimdilerde oğlu Eymen’le birlikte vakit geçiriyor.

Magazin basınında olay yaratan ilişki haberleri sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan ilişkisini bitirdiğini söyleyen Ece Erken sadece birkaç ay sonra Bodrum’da Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte samimi görüntüler sergilemişti.

Sevgilisi, eşinden ayrıldıktan sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Ece Erken, Instagram hesabından yaşadığı endişelerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Eylül ayının sonuna doğru okulların açılacağını söyleyen Erken, tüm hızıyla devam eden salgın sürecinde çocuğunu okula göndermek konusunda yaşadığı tereddütleri paylaşmadan edemedi.

Ece Erken takipçileriyle şu satırları paylaştı:

*Maskeleri çıkarıp, sağlığımız için endişelenmeyi ne zaman bırakacağız acaba

*31’inde çocuğunuzu okula yollamayı düşünüyor musunuz?

*Endişeli olanlar… Hem çok istiyorum uzun zaman okuldan mahrum oldu Eymencik, hem de korkuyorum. Off galiba biraz beklemede kalacağım.