Ece Erken ve İlkay Buharalı birbirine girdi

İlkay Buharalı bir dönem aynı programda görev aldığı Ece Erken’in kendisini Allah’a havale etmesi üzerine “Hem beni işimden et, hem beni Allah’a havale et” yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda Ece Erken ile birlikte Söylemezsem Olmaz isimli programda yorumculuk yapan İlkay Buharalı, eski partnerini topa tuttu.

“GÜNAHIM KADAR SEVMEM”



Buharalı, “Ece Erken'i günahım kadar sevmem. Ahlakta bir bütündür. İşimden atılmam İle ilgili iftira atmış. Allah'a havale etmiş. Hem işimden et beni hem de Allah'a havale et. 8-9 tane sosyal medya hesabı olan evli sevgilisinin evine gidip karısının arabasını parçalayan 8 ayrı hesaptan övgüler yazan bir insanın tutarlılığından bahsediyoruz'' şeklindeki sözleriyle eski defterleri açıp Erken'i topa tuttu.

