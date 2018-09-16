Ece Seçkin ve sevgilisi Çağrı Terlemez nişanlandı

Ece Seçkin, uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Çağrı Terlemez ile dün akşam yakın dostlarının da katıldığı bir törenle nişanlandı.

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Ece Seçkin ile uzun zamandır birlikte olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez evlilik yolunda ilk adımı attı. Ece Seçkin'in evinde gerçekleşen nişanda, yaklaşık olarak 4 senedir birlikte olan ikili mutluluklarını nişan yüzüğüyle taçlandırdı.

GÜNEY AFRİKA’DAN GÜL SİPARİŞ EDİLDİ

Nişan hazırlıkları üç gün boyunca devam eden törende kullanılan tüm güller Güney Afkira'dan özel olarak getirildi.

EVLİLİK TEKLİFİNİ GÜNEY AFRİKA’DA ALMIŞTI

Ece Seçkin evlilik teklifini “Dibine Dibine” şarkısının klip çekimi için gittiği Güney Afrika'da almıştı.

