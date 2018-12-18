Ece Vahapoğlu’ndan kötü haber!

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Ece Vahapoğlu, bebekleri olacağını geçtiğimiz hafta sosyal medya sayfasından şu sözlerle duyurmuştu: “Bebeğimiz… Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi.

“KÜÇÜK NABIZ ARTIK ATMIYOR”

Bebeğini kaybeden Ece Vahapoğlu, kötü haberi de sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Vahapoğlu: “Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası. Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız. ‘Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle’ Mevlana” ifadelerini kullandı.

