Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci nereli ve kaç yaşında?

Eda Şölenci, 1996 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Adı Efsane isimli dizi ile gerçekleştiren Eda Şölenci hakkında merak edilenler haberimizde... Eda Şölenci nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Nalan Demirci karakterini canlandıran Eda Şölenci hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Eda Şölenci kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EDA ŞÖLENCİ KİMDİR?

Eda Şölenci, 18 Ağustos 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Tam adı Eda Dunisa Şölenci’dir. Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez Güneşin Kızları dizisi ile geçen ancak Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Çiler karakteri ile tanınmaya başlayan Eda Şölenci, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Nalan karakterine hayat vermektedir. Eda Şölenci, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.

Eda Şölenci’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Nalan) (TV Dizisi)

2017 – Aslan Ailem (Pelin) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Çiler) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Selin’in arkadaşı) (TV Dizisi)