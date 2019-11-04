Eda Taşpınar: Yazmaya hazır değilim

Yunan adası Mykonos’ta yaptığı yaz tatilleri ile haber olan stil ikonu Eda Taşpınar, geçen Eylül ayında büyük bir acı yaşadı. Annesi Suzan Yontunç’un vefatının ardından tatilini yarıda keserek Türkiye’ye dönen ve annesine son görevini yerine getiren Eda Taşpınar, bu kaybın ardından yoğun bir şekilde kullandığı Instagram hesabından herhangi bir paylaşım yapmadı. Taşpınar sessizliğini içinde bulunduğumuz gün bozdu.
Taşpınar, çok sayıda fotoğrafla süslediği paylaşımında annesinin anı defterini bulduğunu söylerken, Suzan Hanıma ait satırları da yine takipçileriyle paylaştı. İşte Eda Taşpınar’ın o satırları:
“Annem, bu konuyla alakalı hissettiklerimi ve son üç ayında onunla yaşadıklarımı hala yazmaya hazır değilim… İyi değilim ama tabi ki iyi olacağım. Annemin anı defterini buldum zaman 1996 günlerden mayıs işte kaleme döktükleri…
Martıları ben boyadım siyahlara
İlkbaharı ben dönüştürdüm sonbahara
Mutlulukları ben çevirdim acılara
Sımsıcak dursanda karşımda
İçim dışım buz tutuyor
Yavaş yavaş göçüyorum
Bambaşka diyarlara… Korku vermese artık yeşeren duygular
Ağlatmasa karanlık geceler
Beynimizle baş başa kalmak olmasa
Açılan ufak ufak kapılar olsa
Oradan dışarı uçsa yorgun düşünceler.. Kalbimde bir sızı vardı ve çok derindi
Ama ben saklıyordum
Sanki peşimde fırtınalar esecek gibiydi
Yinede kaçmıyordum
Anlattım uzun uzun öylesine
Bir tek sen bana yanıt verdin onca insan içinde
Onca sorular peşimde… Gidiyorum sağım solum çok kalabalık
Bir yanımda kaybettiklerim
Bir yanımda hep kazanmayı hayal ettiklerim
Bir yanımda çare bulamadığım dertlerim
Bir yanımda benden hep güçlü kaderim
Bir yanımda yüzleşemediğim korkularım
Bir yanımda aydınlatamadığım karanlığım
Gidiyorum bu yolda çok kalabalığım.
Yalnızlık kaç yaşında?
Belkide büyüktür benden.. O zaman yastığın altına bırakıyorum kalbimi
Sadece geldiğimi anlayasın diye…”